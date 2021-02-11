11.02.2021 - 18:13 | | DHA
Türkiye'den KKTC'ye aşı desteği
Türkiye, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Çin'in Sinovac aşısından 40 bin doz daha gönderdi.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa'ya ulaştı.
Ambulans uçakla Ercan Havalimanına gelen aşıları KKTC İlaç Eczacılık Dairesi yetkilileri teslim aldı. Aşılar daha sonra KKTC İlaç Eczacılık Dairesi Deposuna kaldırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sinovac aşıların, bugün öğle saatlerinde KKTC'ye geleceğini duyurmuştu.
Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.