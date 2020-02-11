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11.02.2020 - 18:05 |

Türkiye'den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Kıbrıs’taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ada'da adil bir çözümün Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye'den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

Sözcü Aksoy, Rum basınındaki bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih anlaşmaları ile tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti.

Aksoy, yanıtında, "Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Konya'da feci olayKonya’da iki katlı kerpiç evde çıkan yangında bedensel engelli bir kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ailenin yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
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