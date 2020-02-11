Türkiye'den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

Sözcü Aksoy, Rum basınındaki bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih anlaşmaları ile tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti.

Aksoy, yanıtında, "Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.