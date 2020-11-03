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03.11.2020 - 01:05 |

Türkiye'den Viyana'daki terör saldırısına kınama

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, "Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'den Viyana'daki terör saldırısına kınama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Viyana’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Onyıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir."

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Son dakika... Viyana'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Türkiyeden Viyanadaki terör saldırısına kınama

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiyeden Viyanadaki terör saldırısına kınama

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