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25.10.2020 - 20:11 | | İHA

Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamanın mesnetsiz olduğunu açıkladı.

Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ülkemizin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri hakkında yaptığı açıklama hakkındaki soruya “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (25 Ekim), ülkemizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri 'yasadışı' olarak nitelendiren mesnetsiz bir açıklama yayımlamıştır. Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır. Keyfiyet, 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere daha sarahaten izah edilmiştir. Oruç Reis'in 25 Ekim-4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan anakarasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır. Türkiye her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkünün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazırdır. Yunanistan’ın da, ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler oluşturmaktan ve önkoşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz” cevabını verdi.

Türkiyeden Yunanistana Oruç Reis tepkisi

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