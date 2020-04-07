Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı 1326 oldu. Bugünkü test sayısı 21 bin 400, vaka sayısı 3 bin 148, iyileşen hasta sayısı 284, vefat sayısı ise 75 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"Para ile maske satışı yasaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.

Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur." diye konuştu.

Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, "Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır." dedi.

Vergi, sigorta ve kredi geri ödemelerinde sağladıkları kolaylıklara bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Erdoğan, "KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir." diye konuştu.

Kovid-19 ile bağlantılı, 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Kovid-19 ile bağlantılı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için eczanelerde ilaç teminine ilişkin imzalanan protokolün süresinin uzatıldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı bir doğal kaynak olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında "65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin ise Bakan Soylu, "3 bin 570 hesap tespit edildi. Bu hesapların büyük bir bölümü, yüzde 70'in üzeri FETÖ, PKK ve DHKP-C hesaplarıdır. Bu hesaplarla ilgili Türkiye'de bulunan 616 kullanıcı tespit ettik ve 229'unu yakaladık. Yakalama işlemlerimiz devam ediyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, illerdeki kültür ve turizm çalışmalarını değerlendirmek üzere İl Kültür ve Turizm müdürleriyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü. Akar görüşmede, ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığını belirtti.

Milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak, mevcut kapasiteler geliştirilerek yerli, milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini bildiren Akar, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesi ve ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu aktardı.

Canlı sınıf uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden "öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda il müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak. Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.

Sağlık kuruluşlarına tıbbi maske zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşların tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında gönderilen yazıda, Kovid-19 pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Emniyette bağış tarifesi" başlıklı haberlere ilişkin "(Milli Dayanışma Kampanyası) Söz konusu yardım kampanyası ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından personelimizin kampanyaya katılımını sağlamak için kesinlikle bir genelge veya talimat yazısı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.

STS'ye "koronavirüs" ertelemesi

Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerce nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve muadil sınavların ertelenmesine karar verdi.

Ankara Valisi Şahin'den polis ve jandarma ekiplerine ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Ankara-İstanbul otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisindeki kontrol noktasına görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kara yolunda ağırlıklı olarak ihtiyaç malzemesi taşıyan araçlar bulunduğu bilgisini paylaşan Şahin, "Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var." ifadelerini kullandı.