29.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
Türkiye’nin ilk Atatürk hologramı
İBB, Cumhuriyet Bayramı’nda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Belediye, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Türkiye’nin ilk Atatürk hologramını 29 Ekim akşamı, başta İstanbul olmak üzere tüm ülkeyle buluşturacak.
Haliç Kongre Merkezi’nde “Cumhuriyet Atatürk’tür” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Mustafa Kemal’in sesinden Nutuk okunacak. Hazırlanan platform üzerinde İstanbulluların karşına çıkacak Atatürk hologramı, kendi sesinden Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk 10 yılında yaşananları çözümlediği Nutuk adlı yapıtından bölümler okuyacak.
Etkinlikler, 4 gün boyunca Kuzguncuk Parkı, Salacak, Ortaköy ve Kabataş sahillerinde sürecek.. Pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinlikler, Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBB TV’nin sosyal medyadaki resmi hesaplarından izlenebilecek.
İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.