Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Evi

Çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Kadıköy Belediyesi de, bu nedenle kadın ve beraberindeki çocukların birlikte kalması için Kadın Yaşam Evi’ni projesini hayata geçirdi. Kadın Yaşam Evleri’nde, mağdur kadınlar 12 yaşından büyük çocukları veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları ile birlikte kalabilecek. Kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen altı daire, pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürüldü. Eylül ayından itibaren bu daireler kadınlar çocuklarıyla birlikte kalabilecek.

Ayrılmayacaklar

“Kadın Yaşam Evi” projesi, dün Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ,şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının gölgesinde, bugün kadına şiddetle mücadelede önemli bir politikanın hayata geçirilmesi için buradayız. Mevzuata göre sığınma evine giden kadınlar, oğlu 12 yaşından büyükse yanında götüremiyor, çocuğunu kurum bakımına bırakmak zorunda kalıyor. Biz, hem anne hem de çocuk açısından yaralayıcı bu durumu telafi etmek istedik. Altı daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürmeye karar verdik. Bu evler kadınlar yeni bir hayata başlayıncaya kadar, belli bir süre kadın ve çocuğa tahsis edilecek. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyaları belediye tarafından karşılanacak.”