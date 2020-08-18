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18.08.2020 - 13:39 | | milliyet.com.tr

Türkiye'nin konuştuğu görüntü! MSB'den açıklama

Sosyal medya fenomeninin, Diyarbakır'da çektiği sosyal deney Türkiye'de çok konuşuldu. Fenomenin çocuklara, 'Param yok, bana yemek alabilir misin?' sorusunun karşılığında aldığı yanıtlar sosyal medyada ilgi topladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da sosyal deneyin görüntülerini paylaşarak açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'İşte geleceğin fedakâr ve kahraman Mehmetçik adayları.. Gençler, bizleri gururlandırdınız. Yolunuz da bahtınız da açık olsun' denildi.

Türkiyenin konuştuğu görüntü MSBden açıklama

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