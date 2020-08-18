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18.08.2020 - 13:08 | | DHA

Türkiye'nin konuştuğu tepki çeken olayda flaş gelişme!

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiası tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırma Bürosu savcısının tarafları uzlaştırmaya davet etmesi amacıyla dosyayı uzlaştırıcıya gönderdiği öğrenildi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de 13 Ağustos akşamı trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek kaportasına çıktığı aracın ön camını kırdığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NDA

Etyemez hakkında, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamındaki suçlar uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu için dosyası, soruşturmayı yürüten müracaat savcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi.

Uzlaştırma Bürosu tarafından dosyaya uzlaştırıcı atandı. Uzlaştırıcının önümüzdeki günlerde taraflara davetiye göndererek adliyeye davet edip uzlaşmayı isteyip istemediklerini sorması bekleniyor.

Uzlaştırıcının, taraflarla yapacağı görüşme sonrası hazırlayacağı raporu Uzlaştırma Bürosu'na göndermesi, savcının da gelecek rapor doğrultusunda tarafların uzlaşmayı kabul etmesi durumunda takipsizlik kararı, uzlaşmayı kabul etmemeleri durumunda da iddianame düzenlemesi bekleniyor.

13 Ağustos akşamı Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret edip aracının ön kaportasına çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez, bir gün sonra gözaltına alınmış. Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdikten sonra, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilmiş ve bu iki suçtan dolayı tutuklanmıştı.

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