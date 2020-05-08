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08.05.2020 - 15:01 |

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya ulaştı!

Türkiye’nin yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ukrayna’ya gönderdiği yardım malzemeleri teslim edildi.

Türkiye’nin tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna’ya ulaştı!

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’den Ukrayna’ya 150 bin maske ve 500  tulum başta olmak üzere yüz ve göz koruyucuları ile dezenfektan içeren tıbbi yardım malzemelerinin gönderildiği bildirildi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye’den yardımı taşıyan Türk Hava  Yollarına (THY) ait uçağın Borispol Havalimanı'na geldiği bildirilen açıklamada,  uçağı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar ile Türkiye’nin Kiev  Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin karşıladığı belirtildi.

Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Ukrayna  bayraklarıyla Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın  ardında nice güneşler var.” sözleri, Türkçe ve Ukraynaca yer aldı.

"SAĞLIK PERSONELİNE PANDEMİYLE MÜCADELEDE GÜÇ KATACAK"

Büyükelçi Güldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yle  Ukrayna’nın stratejik ortak olduğunu belirterek, “Bu zor dönemde Türkiye tüm  dostlarının yanındadır. Stratejik ortağımız Ukrayna ile dostluğumuzun en yeni  halkası olan bu yardımımız, Ukraynalı sağlık personeline pandemiyle mücadelede  güç katacak, sağlıklı günleri yaklaştıracak.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubatta Kiev’e yaptığı resmi ziyarette  Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatan Güldere, her  iki liderin iki ülke ilişkilerini yeni ufuklara taşıyacak kararları istikametinde  çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

HERSON’DA KIRIM TATARLARI İÇİN KONUT PROJESİNE DEVAM

Güldere, Kovid-19 nedeniyle oluşan zorluklara rağmen hedeflerinin  değişmediğini ve mevcut projeleri bu şartlarda da olsa yürüttüklerini  vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Örneğin, iki ülke liderlerinin ilan ettikleri çok özel ve anlamlı bir  proje var. Herson ilinde Kırım Tatarları için 500 konut inşa edileceğini  duyurmuşlardı. Salgın öncesinde TOKİ’den bir heyetimiz Ukrayna’ya gelmişti.  Salgın sonrası kısıtlamalar olsa da boş durulmadı, video konferans yöntemiyle bu  süreci devam ettirdik. Bu şartlarda ne kadar ilerleyebilirsek o kadar ilerledik.”

Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğu yansıtan bir diğer önemli  çalışmanın, 6 ülkenin getirmeyi reddettiği ve bu yüzden ülkelerine gelemeyen 9  Ukrayna vatandaşının Türkiye tarafından Türk vatandaşlarıyla Arjantin’den  getirilmesi olduğunu vurgulayan Güldere, “Tüm bunlar ve tıbbi yardımımızı Ukrayna  ile stratejik ortaklığımızın yeni bir uzantısı olarak görüyoruz. Önümüzdeki  dönemde kaldığımız yerden daha da hızlanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.”  diye konuştu.

 

 

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