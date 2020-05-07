Türkiye’nin üçte ikisi koronavirüsten endişeli

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ve Soli Özel’in akademik uzmanlığında hazırlanan çalışma, 3-17 Nisan 2020’de 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile online olarak yapıldı.

Yüzde 95 evde

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 41.3’ü koronavirüsün “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. “Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusuna ise toplumun yüzde 32.4’ü “Çok endişeliyim”, yüzde 40.9’u “Endişeliyim” yanıtını verirken, “Ne endişeliyim ne endişesizim” diyenlerin oranı yüzde 19.1 oldu. Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 47.6) koronavirüse yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30.3’ü yakalanma olasılığını ‘yüksek’ buluyor. Koronavirüsten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95.4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer alırken, halkın yüzde 78.7’si de önlem olarak işe gitmediği yanıtını verdi.

Önlemlere destek

Araştırmaya katılanların yüzde 39.9’u koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve “çok başarılı” bulurken, yüzde 30.6’sı da “başarılı bulmadığını” ve “hiç başarılı bulmadığını” beyan etti. Bunun yanı sıra, toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri “yeterli” veya “çok yeterli” bulurken, yüzde 34.5’i yeterli bulmadığını belirtti. Hükümetin aldığı önlemlerden; okulların tatil edilmesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi, spor karşılaşmalarının iptal edilmesi gibi düzenlemeler toplumun geneli tarafından desteklenirken, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yüzde 84.6 oranı ile listenin son sırasında yer aldı.