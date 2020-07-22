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22.07.2020 - 00:45 | | DHA

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda Pınar Gültekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.

Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundami gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı. 


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Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Pınar'ın oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktıTürkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı. Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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