Türkiye’ye gelmiş olabilir mi?

İngiltere’nin yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonunun görüldüğünü açıklamasının ardından bütün dünyada panik yaşandı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tedbirler kapsamında İngiltere ile seyahat kısıtlamasına gitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’müz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir” ifadelerini kullandı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek son bir ayda ortaya çıkan ağır tablonun mutasyon olabilir mi sorusunu akıllara getirdiğine dikkat çekti.

‘Vefatlar yüksek’

Milliyet’e konuşan Prof. Tükek, mutasyonun Türkiye’de de etkili olup olmadığına dair şu ifadeleri kullandı: “Vaka sayıları azaldı ama vefat oranları çok yüksek. Yoğun bakımlardaki hasta profili de biraz daha ağır. Hastaların çok ağır seyretmesi, ek cihazlara ihtiyaç duymaları, akciğerlerinin bir türlü toparlanmaması, 1 aydan fazla yatışların olması. Genetik bir test yapmadık ama gözlemimimizden mutasyon olabilir diyebiliriz. Mutasyonu belki de yaşıyoruz, yaşadık. Hastalığın çoğalması ve tedbirlerin gecikmesiyle virüs yükü de artmış olabilir. Şu an kötü diyoruz ama tamamen mutasyondan da olmayabilir. Şu anki klinik gidişata baktığınız zaman Mart-Nisan’dan farklı bir tabloda görüyoruz. Zaten bunu yaşayarak görüyoruz. O dönem ölüm oranları bu kadar yüksek değildi. Şimdi daha ağır hastalar görüyoruz, tedaviye dirençli ve cevap vermeyen hastalar. Bunlar daha çok mutasyonu düşündürüyor. Gen analizi bakanlık test ediyor. Virüsler çünkü sürekli mutasyona uğrar. Bu hastalıkla alakalı mutasyon olmaması sürpriz. Numuneler alınıyor, mutasyon olup olmadığına bakılacak. Bakanımız yakında açıklayacaktır.”