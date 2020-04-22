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22.04.2020 - 01:28 | | AA

Türkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildi

Türkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, THY uçağıyla Kayseri Havalimanı'na getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık sorunu olmayanlar evlerine gönderilecek.

 

Türkiye'den İngiltere'ye yardım malzemesi sevkiyatıYeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilecek sağlık ekipmanları, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağına yüklenmeye başlandı.
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