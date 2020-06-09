Türkiye’ye getirilmek istenen uyuşturucu madde sınırda yakalandı

1’inci Hudut Alayı Sorumluluk bölgesinde, kaçak yollarla Suriye’den Türkiye’ye getirilmek istenen 400 adet uyuşturucu hap sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu haplar imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Uyuşturucu hapları Suriye’den Türkiye’ye kimin getirildiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş'ta hemşireye bıçaklı saldırıİstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Nazır I. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda Nazır I.’nın hemşire Ceylan G.’yi olaydan iki gün önce de darbettiği ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.