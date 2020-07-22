Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

TBMM’de Recep Akdağ başkanlığında toplanan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda Sağlık Bakan yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile Halil Eldemir, Kovid-19 salgını ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Meşe, Türkiye’nin pandemiye karşı verdiği mücadelenin bir başarı hikayesi olduğunu kaydetti. Türkiye’ye ilk vakanın İtalya’dan geldiğini söyleyen Meşe, aşı ve anti serum çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. PCR test kitinin yerli tanı kiti olduğunu ve halk sağlığı laboratuvarlarında geliştirildiğini vurgulayan Meşe, “Testin yüze 90’ın üzerinde duyarlılığı var” diye konuştu. Antikor düzeyinin 3 ay kadar pozitif kaldığına dair çalışmalar bulunduğunu anlatan Meşe, antikorun koruyucu olup olmadığı konusunda dünyada fikir birliği ortaya çıkmadığını ifade etti.



12 aşı çalışması



Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, aşı çalışmalarıyla ilgili “Kendi üniversitelerimizde 12 aşı çalışması var. Bunlar klinik safhada. Beşi fare deneyi aşamasında. Sonuçları çok iyi olanlar var ama bunlar daha da ilerleyecek. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki virüslerin mutasyonu ile ilgili çalışmaya başladık. Virüs Türkiye’de mutasyona uğradı mı? Bu konuda da halk sağlığı laboratuvarlarında çalışma başlattık” diye konuştu.