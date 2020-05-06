Türkiye'ye yakın mesafedeki Yunan adasında 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

Yunanistan’ın Kalymnos Adası’nda poşetlere sarılı 30 kilogramın üzerinde patlayıcı madde ele geçirildi. Kalymnos Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Nisan’da yapılan operasyonda, Türkiye’ye çok yakın, kaçakçıların geçiş güzergahında ele geçirilen patlayıcıların nereye götürüleceği ise tespit edilemedi. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre, büyük miktardaki patlayıcıyla ilgili henüz cevaplanmamış bir çok soru var. Patlayıcıların kim tarafından hangi amaçla bu bölgeye getirildiği, nereye götürülmesinin amaçlandığı ve terör örgütleriyle bağlantısıyla ilgili bir açıklama yapılamadı. Kalymnos Adası, Türkiye'ye 14 deniz mili yani yaklaşık 26 kilometre mesafede bulunuyor.