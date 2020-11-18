Türkiye'yi sarsan o çocuğun hikayesi ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, esnaf Mahmut Arıcı'nın, iş yerinden sık sık su içmesine sinirlenip tekme tokat dövüp yere çarptığı 10 yaşındaki Y. E. A.'nın sürekli ağladığı öğrenildi.

Çocuğun bir kardeşinin daha olduğu, gece uyumadığı, yabancı birini gördüğünde korkup, kaçmaya çalıştığı bildirildi.

Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre; anne Gülistan A., "Oğlum ilkokul 4'üncü sınıfa gidiyor. Oyun oynamak için oraya gitmiş dükkandan su içmek istemiş, başka suçu yok. Suçu varsa gelsin bana söylesin. Görüntüleri izlerken psikolojimiz bozuldu. Bunu yapan insan olamaz. Sürekli rüyalarımıza giriyor. Oğlumun da psikolojisi bozuldu. Bu caninin cezasız kalmasını istemiyorum. Bu olayı da kimse kapatmasın. Peşini bırakmayız. Diğer oğlum da 8 yaşında ve ilkokul 2 sınıfa gidiyor" dedi.

Şiddet mağduru çocuğun ailesinin avukatı Nebahat Yıldırım, Y.E.A. ve kardeşinin evlerine yakın bölgede oynadıkları sırada saldırıya uğradığını söyleyerek, "Saldırganın tutuklanması sevindirici bir gelişme. Her ne kadar kamera kayıtları, olayın gerçek yüzünün ortaya çıkarmasına yardımcı olmuşsa da, mağdur çocuğun ileride bu olayı hatırlamasına ve unutmamasına sebep olacağından ötürü görüntülerin erişinin engellenmesi için mahkeme başvurduk. Yine sosyal medyada asılsız bir şekilde mağdurun esnaftan ve yoldan geçen insanlardan para dilenen bir çocuk olarak lanse edilmesi mağdurun ailesini derinden üzdü" dedi.

VALİLİK: HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü mağdur çocuğa ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağını açıkladı. Görüntüler üzerine, Baba Bahattin A.'nın da şikayetiyle gözaltına alınan Mahmut Arıcı, bir anlık sinirle yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Bir ay önce telefon tamircisinde işe başladığı öğrenilen Arıcı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, küçük çocuğu evinde ziyaret etti. Başkan Beyazgül ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi; "Geçtiğimiz günlerde şehrimizde yaşanan, medyaya da yansıyan insanlık dışı görüntüler hepimizi çok üzdü. Çocuğumuzu bir tanısanız, hayat dolu ve çok eğlenceli biri. Hepinizin selamını ilettim. Ömrün çok güzel olsun yavrum. Biz hep senin yanında olacağız.'' açıklama yaptı. Başkan küçük çocuğa hediyeler verdi.