MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Türklerin yerleşmek istediği ülke Almanya
ABONE OL
28.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Türklerin yerleşmek istediği ülke Almanya

Uluslararası finans kuruluşu Remitly, dünya genelinde insanların en fazla yaşamak istediği ülkeleri gösteren bir harita ortaya çıkardı.

Türklerin yerleşmek istediği ülke Almanya

Bu haritada Türkiye’de yaşayanların en fazla yerleşmek istediği ülke Almanya oldu. 30 ülke vatandaşının taşınmak istediği Kanada, Google arama verileri kullanılarak oluşturulan haritada en fazla “yaşanmak istenilen ülke” olarak yer aldı. Kanada’nın dost canlısı insanları, coğrafi güzellikleri ve yüksek maaşlı işleri nedeniyle en fazla göç edilmek istenen ülke olduğu belirtildi. Kanada’yı 13 ülke halkıyla Japonya, 12 ile İspanya, 8 ile Almanya takip etti. Dünyada Türkiye’de yaşamak isteyen ülke halkının sadece Fas olması dikkat çekti. 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Dehşete düşüyorum

Dehşete düşüyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet