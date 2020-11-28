Türklerin yerleşmek istediği ülke Almanya

Bu haritada Türkiye’de yaşayanların en fazla yerleşmek istediği ülke Almanya oldu. 30 ülke vatandaşının taşınmak istediği Kanada, Google arama verileri kullanılarak oluşturulan haritada en fazla “yaşanmak istenilen ülke” olarak yer aldı. Kanada’nın dost canlısı insanları, coğrafi güzellikleri ve yüksek maaşlı işleri nedeniyle en fazla göç edilmek istenen ülke olduğu belirtildi. Kanada’yı 13 ülke halkıyla Japonya, 12 ile İspanya, 8 ile Almanya takip etti. Dünyada Türkiye’de yaşamak isteyen ülke halkının sadece Fas olması dikkat çekti.