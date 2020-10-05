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05.10.2020 - 16:37 | | DHA

Türü bilinmeyen hayvan iskeletini dükkanında sergiliyor

Niğde’de anahtarcılık yapan Abdullah Öztürk, 8 yıl önce arkadaşının bulduğu ve 4 profesör tarafından incelenmesine rağmen türü belirlenemeyen hayvan iskeletini, camekan içerisinde koruyarak sergiliyor. Öztürk, iskeleti satın almak isteyenler olduğunu, değerini verdiklerinde satabileceğini söyledi.

Türü bilinmeyen hayvan iskeletini dükkanında sergiliyor
Niğde'de bulundu! Türünü kimse bilmiyor
Niğde'de bulundu! Türünü kimse bilmiyor
Niğde'de bulundu! Türünü kimse bilmiyor
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Bor ilçesinde anahtarcılık yapan Abdullah Öztürk, bir arkadaşının kayadan oyma kilerinde bulduğu, kuyruğu 45, bedeni ise 60 santimetre olan bir hayvan iskeletini ilginç olduğu için alıp, özel olarak yaptırdığı camekan içerisinde saklamaya başladı. 8 yıl önce bulunan ve 4 profesör tarafından iskeleti incelenen hayvanın türü belirlenemedi. Öztürk de gizemli iskeleti, dükkanında camekan içerisinde sergilemeye başladı.

‘ŞU ANDA İSTEYEN OLURSA SATABİLİRİM’

Öztürk, iskeletin deforme olmaması için DNA testi yapmak isteyen akademisyenlere vermediğini dile getirerek, ''8 yıldır elimde ve birçok profesör gelip, inceledi. Yaklaşık 30 yıldır yabani ve vahşi hayvanlar üzerinde araştırma yapan bir profesör, iskeleti Ankara’ya götürüp, dişlerini açıp saymak ve DNA testi yapmak istedi. Ben deforme olacağı için vermedim. Şu ana kadar ne tür bir hayvan olduğunu belirleyemediler'' diye konuştu.

Gizemli iskelet için değerini bulduğunda satacağını söyleyen Öztürk, ''Başta merak eden vatandaşlar gelip bakmak istiyordu. Ben de kaldırmak zorunda kaldım. Ayrıca iskeleti satın almak için İstanbul’dan teklif verenler oldu ama satmadım. Çünkü o zamanlar böyle bir düşüncem yoktu. Şu anda isteyen olursa satabilirim'' dedi.

Niğde'de bulundu! Türünü kimse bilmiyorNiğde’de anahtarcılık yapan Abdullah Öztürk, 8 yıl önce arkadaşının bulduğu ve 4 profesör tarafından incelenmesine rağmen türü belirlenemeyen hayvan iskeletini, camekan içerisinde koruyarak sergiliyor. Öztürk, iskeleti satın almak isteyenler olduğunu, değerini verdiklerinde satabileceğini söyledi.
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