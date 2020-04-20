Tutsak Eş Anlamlısı Nedir? Tutsak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Tutsak kelimesinin kökeni Türkçedir. Tutsak kelimesi günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bundan dolayı kelimenin eş anlamlısı da sıkça araştırılıyor. Yabancı dillerden dilimize geçmiş olan kelimelerden bazıları tutsak kelimesinin eş anlamlısıdır. Tutsak kelimesinin 3 tane eş anlamlısı vardır. Bu 3 eş anlamlı kelimeler de birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.



Tutsak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Tutsak kelimesinin eş anlamlısı esir, köle ve kul kelimeleridir.



Tutsak Nedir?



Tutsak nedir sorusunun cevabı köle ve esirdir. Savaşta düşmanın eline düşmüş olan kişiye tutsak denilmektedir. Özgürlüğü elinden alınmış özgürlüğü başkasının elinde olan kişiye de tutsak denilmektedir.