20.04.2020 - 18:05 |
Tutsak Eş Anlamlısı Nedir? Tutsak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Gündelik hayatta pek çok kelime kullanıyoruz. Bu kelimelerin eş anlamlarını da zaman zaman aynı cümlede kurabiliyoruz. Türkçe dili oldukça zengin bir dildir. Dolayısıyla bir kelimenin birden fazla eş anlamı dahi olabiliyor. Kelimenin doğru yazılışı ve TDK anlamı da bu noktada önemlidir. Son aylarda en çok merak edilen nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Şeklinde araştırılan kelimelerden biri de tutsak kelimesidir. İşte Tutsak kelimesine dair tüm bilgiler.
Tutsak kelimesinin kökeni Türkçedir. Tutsak kelimesi günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bundan dolayı kelimenin eş anlamlısı da sıkça araştırılıyor. Yabancı dillerden dilimize geçmiş olan kelimelerden bazıları tutsak kelimesinin eş anlamlısıdır. Tutsak kelimesinin 3 tane eş anlamlısı vardır. Bu 3 eş anlamlı kelimeler de birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
Tutsak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Tutsak kelimesinin eş anlamlısı esir, köle ve kul kelimeleridir.
Tutsak Nedir?
Tutsak nedir sorusunun cevabı köle ve esirdir. Savaşta düşmanın eline düşmüş olan kişiye tutsak denilmektedir. Özgürlüğü elinden alınmış özgürlüğü başkasının elinde olan kişiye de tutsak denilmektedir.