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14.01.2021 - 09:13 | | DHA

Tutuklanmak için polis otolarına zarar verdi

İzmir’de, bir kişi park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. İfadesinde tutuklanmak için polis otolarına zarar verdiğini itiraf etti. Öte yandan çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Tutuklanmak için polis otolarına zarar verdi

Konak ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Muhammed Sabri S.(20) park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 

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