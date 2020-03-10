Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Tutunamayanlar 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

TUTUNAMAYANLAR 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tarık, İrem’le samimi bir şekilde konuşmak duygularını açmak isterken onun başını belaya sokar. İrem, Tarık’ın onu götürdüğü mekanda donmaktan zor kurtulur. Hastanede tedavi altına alınan İrem, Tarık’la arasında mesafe koymaya karar verir. Tarık ise kendini suçlu hisseder. İrem’e hastanede küçük sürprizler yapar. Fakat Tarık’ın her hamlesi olay yaratacak ve hastaneyi birbirine katacaktır. İlhan ise artık ilham vermek zorundadır. Lütfü çalıştığı reklam ajansında fikren karşı olduğu bir sisteme dahil olur. İçindeki şairi bu vahşi ve robotik ortamdan korumak ister. Tarık’la İrem ilişkisi hastanede karşılaşacakları biri yüzünden epey etkilenecektir.



TUTUNAMAYANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Tutunamayanlar 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



TUTUNAMAYANLAR 9. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Tutunamayanlar 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...