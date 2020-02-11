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11.02.2020 - 21:50 |

Tutunamayanlar 5. son bölümde Tarık iş kurmak için parayı buldu ama... Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar dizisi 5. yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekranlara geldi. Salı akşamları ekrana gelen Tutunamayanlar dizisinde bu hafta İrİş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremeyince ortalık karıştı ve oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Peki Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar 5. son bölümde Tarık iş kurmak için parayı buldu ama... Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İş kurmak için Belgin’den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık’ın Belgin’i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık’ı evden kovmaya karar verir. Cemile’nin alt katını kiralayan Hicabi’nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak… Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem’i bir hayli zor duruma sokacaktır.

TUTUNAMAYANLAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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