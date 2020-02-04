Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar 4. son bölümde Tarık'tan büyük söz!

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



İrem’e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü’ye küsüp giden İlhan’ı bulmaya çalışır. Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet’e açar. Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar. İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.



TUTUNAMAYANLAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



