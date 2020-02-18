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18.02.2020 - 22:54 |

Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 6. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Üniversitesi kapanan Hicabi, Sevgililer Günü‘nü fırsata çevirmek için kolları sıvadı ve oldukça keyifli anlar yaşandı. İşte şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 6. son bölüm kesintisiz izleme linki ve 7. yeni bölüm fragmanı...

Tutunamayanlar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ! - Tutunamayanlar 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki

TUTUNAMAYANLAR 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrem’le restoranda yaşadıklarından dolayı depresyona giren Tarık, odasına kapanıp inzivaya çekilir. Gerçek aşkın varlığını bulmaya çalışan Tarık, İlhan ve Lütfü‘ye danışır. Mahalledeki Sevgililer Günü hazırlıklarına İrem’de katılır. İrem, Sevgililer Günü için kitap kafeye yeni bir düzen getirir. Ancak Tarık, İrem’e darılmıştır. İrem, Tarık’ın kendine neden darıldığını öğrenebilecek midir? Faturaları ve kirayı ödemekte zorluk yaşayan Lütfü, bu konuyu hiç umursamayan İlhan’a sitem eder. İlhan faturalara ve kiraya yardımcı olması için sürpriz bir ev arkadaşı bulur. Lütfü’nün ev arkadaşı kim olacaktır? Üniversitesi kapanan Hicabi, Sevgililer Günü‘nü fırsata çevirmek için kolları sıvar. Hicabi bu durumdan faydalanabilecek midir?

TUTUNAMAYANLAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



TUTUNAMAYANLAR 6. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Manisa depremi öncesi 'gizemli olay!Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti. Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.
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