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03.03.2020 - 22:00 |

Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Tutunamayanlar 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 8. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Lütfü'nün başının belaya girmesi oldukça keyifli anlara sahne oldu. Peki şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 8. son bölüm kesintisiz izleme linki ve 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Tutunamayanlar 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

TUTUNAMAYANLAR 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir önceki bölümde edebiyat dergisi çıkarmayı deneyen Tarık, Lütfü ve İlhan başarısız olmuştur. Tarık, İrem için kötü adamlara kafa tutmuş, boks maçına çıkmıştır. Fakat İrem rakip edebiyatçılarla iş görüşmesine gittiği için ona kırgındır. İrem’in niyetini açık açık öğrenmek isteyen Tarık, onla konuşmak için bir yürüyüşe çıkar. Fakat bu yürüyüşün sonunda onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Lütfü kitabının satmasını sağlamak için çözüm ararken başını belaya sokar. Tarık’ın başına aldığı iş bütün mahallenin gündemini etkileyecektir. Tarık ve İrem’i bekleyen kötü sürpriz nedir? Lütfü, nasıl bir belaya bulaşır?

TUTUNAMAYANLAR 9 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tutunamayanlar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

TUTUNAMAYANLAR 8. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Tutunamayanlar 8. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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