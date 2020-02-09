09.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Tütüne vedada geç kalma yok
KKTC Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında yaptığı açıklamada sigaradan kurtulmak için “çok geç” diye bir zaman olmadığını söyledi.
Yıldız, bağımlı kişiye sigarayı bıraktırmak için farmakolojik ve farmakolojik olmayan iki tür tedavi uygulandığını ifade etti. Yıldız, sigarayı bırakan kişinin 20 dakikada kan basıncının normale döndüğünü, 8 saatte kandaki karbonmonoksit düzeyinin normale indiğini, 3 ay sonra öksürük ve balgam şikayetinin azaldığını, 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskinin yüzde 50 azaldığını belirtti.