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09.02.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Tütüne vedada geç kalma yok

KKTC Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında yaptığı açıklamada sigaradan kurtulmak için “çok geç” diye bir zaman olmadığını söyledi.

Tütüne vedada geç kalma yok

Yıldız, bağımlı kişiye sigarayı bıraktırmak için farmakolojik ve farmakolojik olmayan iki tür tedavi uygulandığını ifade etti. Yıldız, sigarayı bırakan kişinin 20 dakikada kan basıncının normale döndüğünü, 8 saatte kandaki karbonmonoksit düzeyinin normale indiğini, 3 ay sonra öksürük ve balgam şikayetinin azaldığını, 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskinin yüzde 50 azaldığını belirtti. 

Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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