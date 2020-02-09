Tütüne vedada geç kalma yok

Yıldız, bağımlı kişiye sigarayı bıraktırmak için farmakolojik ve farmakolojik olmayan iki tür tedavi uygulandığını ifade etti. Yıldız, sigarayı bırakan kişinin 20 dakikada kan basıncının normale döndüğünü, 8 saatte kandaki karbonmonoksit düzeyinin normale indiğini, 3 ay sonra öksürük ve balgam şikayetinin azaldığını, 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riskinin yüzde 50 azaldığını belirtti.