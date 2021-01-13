Tuvalet camından firar etmeye kalktı, ayağını kırdı

Olay Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesinde bulunan polis merkezinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mevcutlu olarak sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.Ö. (24) adlı şüpheli, mahkemenin ardından cezaevine teslim edilmek üzere gerekli işlemler için polis merkezine intikal ettirildi.

Polis merkezinde bulunan tuvaletin küçük camından cama zarar vermek sureti ile yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan ancak zemine düşerek ayağını kuran S.Ö. polislerce yakalandı.

Polis merkezine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından şüpheli Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şüphelinin tedavi sonrası ceza evine teslim edileceği kaydedildi.