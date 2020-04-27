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27.04.2020 - 12:32 |

Tuvaletini camdan yapan komşuya 2 yıl hapis istemi!

İstanbul Fatih’te 26 yaşındaki bir şahıs, camdan aşağıya doğru tuvaletini yaptı. Bu duruma tanıklık eden alt komşu, şikayetçi olunca genç hakkında, ‘Hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan dava açıldı. Sanık mahkemede "Evet, doğru pencereden penisimi çıkartarak dışarı yola doğru işemiştim bu yanlışından dolayı pişmanım bu şahıstan bu konudan dolayı özür diliyorum dedi'

Tuvaletini camdan yapan komşuya 2 yıl hapis istemi!

Sabah’ta yer alan habere göre, 8 Şubat günü İstanbul Fatih'te Şerif C. İsimli 26 yaşındaki genç, ikamet ettiği alt komşusuyla sorunlar yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde, alt kat komşu Halim Ö., Şerif C.'yi camdan aşağıya doğru tuvaletini yaparken gördü. Halim, genç komşusuna neden böyle yaptığını sormak istediğinde ikili arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Komşu Halim Ö. bunun üzerine polisi arayarak durumu ihbar etti.

YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM

Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen genç, 'Olay günü alt komşum beni camda gördü, aşağı in konuşalım dedi. Ben de benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim hem de ne konuşacağız diye sordum. Geçen gün camdan tuvaletini yaptın gördüm dedi. Evet, doğru pencereden penisimi çıkartarak dışarı yola doğru işemiştim bu yanlışından dolayı pişmanım bu şahıstan bu konudan dolayı özür diliyorum dedi' dedi.

2 YIL İSTENİYOR

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, Camdan organını göstererek tuvaletini yaparak hayasızca harekette bulunan ve alt kat komşusunu tehdit eden Şerif C. hakkında iddianame düzenlendi. 2 yıla kadar hapsi istenen genç, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

 

 

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