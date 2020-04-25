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25.04.2020 - 02:38 |

Tuzla Posta Kodu Nedir? İstanbul Tuzla Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu; il, ilçe ve mahalleleri bölgelere ayırmak için kullanmaktadır. İlçenin büyük olması durumunda, buraya bağlı her bir mahalle için ayrı posta kodu oluşturulmaktadır. İstanbul gibi kalabalık ve büyük şehirlerde bazı ilçelerin birden fazla posta kodu bulunmaktadır. Bu kapsamda Tuzla mahallelerinin posta kodları da araştırılmaktadır. İşte, Tuzla’nın tüm mahallelerine ait posta kodu listesi.

Tuzla Posta Kodu Nedir? İstanbul Tuzla Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, adres yazımıyla oluşabilecek her türlü problemin önüne geçmektedir. İlerleyen teknoloji uygulamalarında da adres bilgilerine posta kodu ile ulaşılabilmektedir. 

 Tuzla Posta Kodu 

 İstanbul’a bağlı olarak bulunan Tuzla ilçesinin posta kodu 34959 olarak belirlenmiştir. Ancak, Tuzla’ya bağlı mahallelerin her biri kendine özel bir posta numarasına sahiptir. 

 Tuzla Mahalleleri Posta Kodları

  Tuzla, toplamda 18 mahalleden oluşan kalabalık bir ilçedir. Bu ilçeye ait tüm mahallelerin posta kodu aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Akfırat ve Tepeören Mahallesi: 34959

Aydınlı Mahallesi, 34953

Aydıntepe ve İçmeler Mahallesi, 34947

Cami, İstasyon ve Postane Mahallesi, 34940

Mimarsinan ve Şifa Mahallesi, 34950

Anadolu, Deri Organize Sanayi, Fatih, Mescit, Orhanlı ve Orta Mahallesi, 34956

Evliya Çelebi ve Yayla Mahallesi, 34944

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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