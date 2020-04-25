Tuzla Posta Kodu Nedir? İstanbul Tuzla Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, adres yazımıyla oluşabilecek her türlü problemin önüne geçmektedir. İlerleyen teknoloji uygulamalarında da adres bilgilerine posta kodu ile ulaşılabilmektedir.

Tuzla Posta Kodu

İstanbul’a bağlı olarak bulunan Tuzla ilçesinin posta kodu 34959 olarak belirlenmiştir. Ancak, Tuzla’ya bağlı mahallelerin her biri kendine özel bir posta numarasına sahiptir.

Tuzla Mahalleleri Posta Kodları

Tuzla, toplamda 18 mahalleden oluşan kalabalık bir ilçedir. Bu ilçeye ait tüm mahallelerin posta kodu aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.

Akfırat ve Tepeören Mahallesi: 34959

Aydınlı Mahallesi, 34953

Aydıntepe ve İçmeler Mahallesi, 34947

Cami, İstasyon ve Postane Mahallesi, 34940

Mimarsinan ve Şifa Mahallesi, 34950

Anadolu, Deri Organize Sanayi, Fatih, Mescit, Orhanlı ve Orta Mahallesi, 34956

Evliya Çelebi ve Yayla Mahallesi, 34944