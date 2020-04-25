Tuzla Posta Kodu Nedir? İstanbul Tuzla Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu; il, ilçe ve mahalleleri bölgelere ayırmak için kullanmaktadır. İlçenin büyük olması durumunda, buraya bağlı her bir mahalle için ayrı posta kodu oluşturulmaktadır. İstanbul gibi kalabalık ve büyük şehirlerde bazı ilçelerin birden fazla posta kodu bulunmaktadır. Bu kapsamda Tuzla mahallelerinin posta kodları da araştırılmaktadır. İşte, Tuzla’nın tüm mahallelerine ait posta kodu listesi.
Posta kodu, adres yazımıyla oluşabilecek her türlü problemin önüne geçmektedir. İlerleyen teknoloji uygulamalarında da adres bilgilerine posta kodu ile ulaşılabilmektedir.
Tuzla Posta Kodu
İstanbul’a bağlı olarak bulunan Tuzla ilçesinin posta kodu 34959 olarak belirlenmiştir. Ancak, Tuzla’ya bağlı mahallelerin her biri kendine özel bir posta numarasına sahiptir.
Tuzla Mahalleleri Posta Kodları
Tuzla, toplamda 18 mahalleden oluşan kalabalık bir ilçedir. Bu ilçeye ait tüm mahallelerin posta kodu aşağıdaki gibi listelenebilmektedir.
Akfırat ve Tepeören Mahallesi: 34959
Aydınlı Mahallesi, 34953
Aydıntepe ve İçmeler Mahallesi, 34947
Cami, İstasyon ve Postane Mahallesi, 34940
Mimarsinan ve Şifa Mahallesi, 34950
Anadolu, Deri Organize Sanayi, Fatih, Mescit, Orhanlı ve Orta Mahallesi, 34956
Evliya Çelebi ve Yayla Mahallesi, 34944