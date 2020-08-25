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25.08.2020 - 10:48 | | DHA

Kafede silahlı çatışma! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da bir kafede müşterilerin olduğu sırada meydana gelen pompalı tüfekli çatışma kameralara yansıdı. Çatışmada büyük korku ve panik yaşanırken olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz günlerde Postahane Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfek ile karşılık vermeye başladı. Dakikalarca süren çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kafe çalışanı da yaralandı. Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlendi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kafeye gelen silahlı bir kişi ateş etmeye başlıyor. İçerdeki müşteriler sağa sola kaçışırken bir çalışan yaralanarak yere düşüyor. Başka bir çalışan ise pompalı tüfek ile silahlı kişiye ateş etmeye başlıyor. Çatışma sonrası silahlı kişi bir aracı vurularak bir aracın yanında yere düşüyor.

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