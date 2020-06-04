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04.06.2020 - 11:44 | | Ferit ZENGİN

Tuzla’da 30 adrese hava destekli operasyon

İstanbul Tuzla’da uyuşturucu satan torbacılara helikopter destekli operasyon düzenledi. 30 ayrı adrese düzenlenen baskında 11 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Tuzla’da 30 adrese hava destekli operasyon

stanbul Narkotik, Asayiş ve Tuzla ilçe ekiplerince sokaklarda uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu sattığı belirlenen 12 torbacıyla haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişinin yakalanması için 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Polis helikopteri eşliğinde gerçekleştirilen ve Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda cinayet suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan Harun A., ile hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım eden Yusuf K., gasp suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Serdar K. yakalandı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve 1 kuru sukı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şahıstan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Harun A., Serdar K. ile Özlem D. tutuklandı.

İki şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanıp, 6 şüpheli serbest bırakılırken aranan diğer şahısların yakalanması için polis çalışmalara devam ediyor.

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