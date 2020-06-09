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09.06.2020 - 06:22 | | DHA

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Tuzla'da bir şirketten alacağı bulunan M.Y. işyerinin bulunduğu iş hanının ikinci katına geldi. İşyerinde bulunanlarla  M.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler M.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

 

Olay saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alacağını istemek için iş merkezinin 2'inci katında bulunan bir işyerine gelen 25 yaşındaki M.Y. ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler, 25 yaşındaki M.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis M.Y.'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tuzlada alacak verecek meselesi kanlı bitti

CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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