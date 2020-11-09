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09.11.2020 - 16:21 | | DHA

Tuzla'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Tuzla Göçbeyli Mevkii'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Tuzla'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay, Tuzla Göçbeyli Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu. Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunan kişinin darp edilerek öldürüdüğü anlaşıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

 

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