Tuzla'da sanayi sitesinde yangın! Alev alev yandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Orhanlı Birmes Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde yangın başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ekipleri ve vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.