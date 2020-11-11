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11.11.2020 - 14:12 | | DHA/İHA

Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı!

İstanbul Tuzla’da hastanede temizlik şefi olan Özgür K. eşi Zeliha K. ve eşinin sevgilisi Cihat T. tarafından, öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı!

Olay, pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Tuzla Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nın eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişinin arasında gönül ilişkisi vardı. Durumu öğrenen Özgür K. eşiyle görüşmek istedi. Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A.'da geldi.

Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darp edildi. Özgür K. daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü. Şüpheliler buradan otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti. Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Tuzlada sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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