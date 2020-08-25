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25.08.2020 - 09:58 | | İHA

Tuzla'da tehlikeli yolculuk! 'Çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil'

İstanbul Tuzla'da, D100 karayolunda çekildiği öğrenilen videoda bir sürücü, araçta bulunan çocuğun camdan dışarıya vücudunun yarısını çıkartmasını sorun etmeyerek dakikalarca yoluna devam etti. Faciaya davet çıkartan o anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Tuzla'da tehlikeli yolculuk! 'Çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil'

Tuzla D-100 karayolunda kaydedildiği öğrenilen görüntüde çocuğun camdan sarkmasını önemsemeyen sürücü dakikalarca yola o şekilde devam etti. Vücudunun yarısını dışarıya çıkartan çocuğu görüntüleyen seyir halindeki bir diğer otomobil sürücüsü, "Bir ailenin sorumsuzluğu, çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta şans eseri bir facia yaşanmadı.

Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldiGiresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.
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