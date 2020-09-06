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06.09.2020 - 10:35 | | DHA

Tuzla'daki çelik kasa hırsızları yakalandı!

İstanbul Tuzla’da girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri iş yerinde çelik kasadan hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.

Tuzla'daki çelik kasa hırsızları yakalandı!

Olay, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 10 Ağustos tarihinde meydana geldi. Şüphelilerin girdikleri iş yerinden çelik kasayı açarak içinde bulunan 3 bin dolar, 150 euro, 40 adet tespih ve 4 adet banka kartı çalarak kaçtıkları öğrenildi. İş yeri soyulan A.K.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelileri tespit etti. Polis, takibin ardından hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi 4 Eylül'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen R.K.(37)'nin 14 adet suç kaydı, M.T.(34)' nin 3 adet suç kaydı, B.T.(35)'nin 12 adet suç kaydı olduğunu belirledi. İş yerine giren 3 şüphelinin yakalanmadan bir gün önce Maltepe'de plaka çaldıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Öte yandan şüphelilerin girdikleri iş yerinde çelik kasayı açarak içinde bulunanları çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Şüphelilerin hırsızlık anında aralıklarla pencereden dışarıyı gözetlediği görülüyor.

 

Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
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