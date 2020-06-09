Tuzla'daki operasyonda 47 ton metil alkol ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, internet üzerinden yapılan satışlarla piyasaya metil alkol tedarik edildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışmalarına başlayan ekipler şüphelileri takibe aldı.

Polis ekipleri internet üzerinden temizlik ve kozmetik malzemesi adı altında sahte satış yapan firmayı, kargo şubesinden tespit ederek Tuzla Orta Mahalle'de bulunan depoya ulaştı. Polis, yaptığı operasyonda, H.M.Ç adlı bir Türk ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Baskında 47 ton metil alkol ele geçirildi.

Ekipler, öte yandan depoda metil alkolü, etik alkole çevirmeye yarayan bir damıtma sistemi de tespit etti. Ayrıca yapılan kargo inceleme çalışmalarının genişletilmesiyle başka bir adreste ise metil alkolden çevrilmiş satışa hazır 500 şişelenmiş etil alkol bulundu.