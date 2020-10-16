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16.10.2020 - 01:01 |

Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? Son dakika Twitter neden çalışmıyor?

Twitter'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Kullanıcılar, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki Twitter neden çalışmıyor?

Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? Son dakika Twitter neden çalışmıyor?

Twitter çöktü mü? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşadı. İşte sosyal medya uygulaması Twitter ile ilgili son dakika gelişmeleri...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadılar. Henüz yaşanan sorun ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili bir detay gelince haberde yer alacak.

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