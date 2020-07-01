Twitter'a, Facebook'a sosyal medya düzenlemesi mi geliyor?

Sosyal medya üzerinden kadınlara yönelik ahlaksızca paylaşımlar yapılmaya devem edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı gerekirse sosyal medyanın kapatılacağını belirtti. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamada 'Yalanın iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Türkiye'ye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. ABD'lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.

Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorlarsa yapmakta kararlıyız. Düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız.' dedi.