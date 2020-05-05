MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Twitter'da FETÖ operasyonu! Tutuklandı
ABONE OL
05.05.2020 - 18:14 | | DHA

Twitter'da FETÖ operasyonu! Tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanarak gözaltına alınan '@kaçsaatolduson' isimli Twitter adresinin yöneticisi Hüseyin Yılmaz, sevk edildiği adliyede, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Twitter'da FETÖ operasyonu! Tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Yılmaz, 1 Mayıs günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, 2014 -2016 yılları arasında Bingöl'de mahrem imam olarak görev yaptığı ve örgüte ait başka sosyal medya hesaplarının da yöneticilerinden olduğu saptanan Yılmaz, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.  Yılmaz, savcılık sorgusunun ardından, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandığı ve bir süre sonra tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin Yılmaz'ın, geçmişte terör örgütü bünyesindeki okullarda çalıştığı bildirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Yeni dönemde kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınmak gerek. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz. Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağız" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Burası Bodrum! Balıkçı ağında görünce büyük şok yaşadı

    Burası Bodrum! Balıkçı ağında görünce büyük şok yaşadı

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    5 Mayıs İftar vakti (saat) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) vakitleri

    5 Mayıs İftar vakti (saat) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) vakitleri

    Sıradaki Haber