Tyt Biyoloji Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Biyoloji Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavında toplam 120 soru bulunmaktadır. 120 soruluk bu sınavda öğrencilere 135 dakika süre tanınmaktadır. TYT sınavında biyoloji dersinden de sorular bulunmaktadır. Biyoloji soruları fen bilimleri bölümünde yer almaktadır.

TYT Biyoloji Konuları ve Soru Dağılımı 2020

İki oturumdan oluşan YKS sınavının birinci oturumu TYT sınavıdır. Genellikle yoruma dayalı olan bu sınavdan tüm öğrenciler sorumludur. TYT sınavında 40 soru Türkçe, 40 soru Matematik, 20 soru Fen Bilimleri ve 20 soru Sosyal Bilimler dersleri bulunmaktadır. 20 soruluk Fen bilimleri dersinin 6 sorusu Biyoloji dersinden oluşur. Genellikle anlam ve yoruma dayalı biyoloji sorularının hangi konulardan oluştuğu merak edilmektedir. TYT sınavı Biyoloji dersi konu ve soru dağılımları şu şekildedir:

- Canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenleri

- Mitoz eşeysiz üreme ve mayoz eşeyli üreme

- Hücre zarı içerisinden madde geçişleri

- Hücre ve hücrenin organelleri

- Canlı sınıflandırılması

- Kalıtım ve ekosistem

- Çevre problemleri

Bu konular TYT sınavına girecek öğrencilerin Biyoloji dersinden sorumlu oldukları konulardır. Bu konulardan bazıları her sene soruluyor iken bazıları sürekli sorulmamaktadır. Son yılda yapılan TYT sınavında biyoloji dersinin konularının soru dağılımları şu şekilde gözlemlenmektedir.

- Canlıların ortak özellikleri ve temel bileşenleri konusundan 1 soru gelmiştir.

- Canlıların sınıflandırılması konusundan 1 soru gelmektedir.

- Hücre bölümleri ve üreme konusundan 1 soru gelmektedir.

- Ekosistem konusundan 1 soru çıkmaktadır.

- Son olarak kalıtım konusundan 1 soruyu gelmektedir.

TYT sınavnda Biyoloji Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavında Biyoloji Dersinden birçok konu gelebilir. Bu nedenle belirlenen bu konular biyoloji ders için oldukça önemlidir. Biyoloji dersi TYT sınavı ve konu anlatımı şekilde açıklanmaktadır.

- Canlıların özellikleri ve temel bileşenleri konusu bulunur.

- Hücre zarından madde geçişi ve hücre organelleri konusu bulunmaktadır.

- Canlılarda sınıflama konuları yer alır.

- Mitoz ve mayoz bölünme konuları

- Eşeyli veya eşeysiz yürüme konuları

- Kalıtım

- Ekosistem ve çevre sorunları TYT Sınavının konu dağılımlarıdır.

TYT sınavı genellikle sözele daynan bir sınavdır. Herkesin girdiği TYT sınavının 20 soru fen bilimlerini oluşturur iken, 6 sorusu öğrencilere Biyoloji dersinden sorulmaktadır.