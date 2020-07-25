Tyt Çoğrafya Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Çoğrafya Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavı her öğrencinin sorumlu olduğu bir sınavdır. Toplamda 120 soru olan TYT sınavında öğrencilere verilen süre ise 135 dakikadır. TYT sınavında coğrafya dersinden ise 5 soru sorulmaktadır.

TYT Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımı 2020

TYT sınavı YKS sınavının ilk oturum sınavıdır. TYT sınavında öğrenciler 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Fen bilimleri ve 20 Sosyal bilimler derslerinden sorumlu olacaklardır. Sosyal Bilimler dersinin 20 sorusunun 5'i coğrafya dersinin sorularıdır. TYT sınavında coğrafya dersinden çıkan soruların konu dağılımları ise şu şekildedir:

1) Doğal sistemler: Doğa ve insan, yer şekilleri, coğrafi konum, dünyanın şekli, harita ve iklim bilgisi, doğanın varlıkları

2) Beşeri sistemler: Nüfus, nüfus dağılımı ve niteliği, Göçlerin sebepleri, insanların geçim tarzı

3) Türkiye: Ülkemizin şekilleri, Türkiye'nin iklimi ve doğal varlıkları, Türkiye'de yerleşme ve nüfus

4) Bölgeler ve ülkeler: Bölgelerin türleri ve sınırları, konum, coğrafi şekiller.

TYT sınavı 2019 yılı coğrafi dersinin konu dağılımları ise şu şekildedir:

- Coğrafyanın bölümleri: 1 soru

- Harita bilgisi: 1 soru

- Nüfus ve yerleşme: 2 soru

- Doğal afetler: 1 soru

TYT'de Coğrafya Dersinden Hangi Konular Var?

TYT üniversite sınavının ilk oturumudur. Konu çalışmalarına bakıldığında sorumlu olunan derslerin içerisinde coğrafya dersi de bulunmaktadır. 5 soruluk coğrafya dersinde birçok konu bulunmaktadır. 2019 TYT sınavında coğrafya dersindeki sorular incelendiğinde genellikle bilgileri yorumlama şeklinde sorular sorulduğu görülmüştür.

TYT sınavında coğrafya dersinin konu dağılımları ise şu şekildedir:

1) Coğrafi Konum

2) Doğa

3) Dünyanın şekilleri

4) Dünyanın hareketleri

5) İklim

6) Harita bilgisi

7) Yeryüzü şekilleri

8) İç kuvvetler

9) Dış kuvvetler

10) Nüfus ve yerleşme

11) Bölgeler

12) Ulaşım

13) Ekonomik faaliyetler ve toprak türleri

14) Doğal afetler

Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT sınavının 20 soruluktan oluşan sosyal bilimler dersinin 5 sorusu coğrafya konularından oluşmaktadır. TYT sınavında son yıllarda çıkan sorulara bakıldığında ise iklim bilgisinin, nüfus ve yerleşmenin oldukça önemli konular olduğu görülmektedir. Bilginin yorumlanması istenen TYT sınavının coğrafya dersinde yorum ağırlıklı sorular sorulmaktadır.