Tyt Fizik Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Fizik Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavı toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. 120 soruluk sınavın 20 sorusu fen bilimleri dersinden yer alır. Fen bilimleri dersinde birçok konu yer alır. Bunlardan birisi de fizik dersidir.

TYT Fizik Konuları ve Soru Dağılımı 2020

YKS olarak bilinen yeni sistemin birinci oturumu TYT sınavıdır. Sınava girecek olan tüm öğrenciler TYT sınavından sorumlulardır. TYT sınavında toplamda 120 soru bulunur. Bunlardan 40 soru Türkçe dersinden, 40 soru Matematik dersinden, 40 soru Fen Bilimleri ve 40 soru Sosyal Bilimler dersinden sorulmaktadır. Öğrencilere toplamda 135 dakika süre verilmektedir.

TYT sınavının Fen bilimleri dersinde fizik dersi de yer almaktadır. Son yapılan değişikliklere göre fizik dersinden 7 soru öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu 7 fizik sorusu 20 Fen Bilimleri soruları arasındadır.

TYT sınavında sorulan 7 soruluk fizik dersinin konuları fiziğe giriş, madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, ısı ve sıcaklık, iş, güç ve enerji, elektrostatik, Elektrik ve manyetizma, basınç, kaldırma kuvveti, dalgalar ve optik konularıdır.

2019 yılında yapılmış olan TYT sınavındaki fizik sorularında tüm bu konulardan sorulmamıştır. Fizik sınavında sorulan soruların konu dağılımları ise şu şekilde açıklanmıştır:

- Madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet, iş, güç ve enerji, ısı ve sıcaklık, elektrik akımı konularından 1'er soru sorulmuştur.

- Optik konusundan ise 2 soru sorularak toplamda 7 soru sorulmuştur.

TYT'de Fizik Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavında yer alan fen bilimleri bölümünde 20 soru sorulmaktadır. Bu sorulardan 7 tanesi fizik dersinden gelmektedir. Genellikle öğrenciler hangi konulardan sorumlu olduklarını bilememektedir. Ayrıca TYT sınavı fizik dersi genellikle sözel ağırlıklıdır. Sorular genellikle gündelik hayatın fizik dersine uyarlanmış şeklinde sorular sorulmaktadır. TYT sınavı Fizik dersinden öğrencilerin sorumlu oldukları konular ise şunlardır:

- Fizik bilimine giriş konusu

- Maddenin özellikleri konusu

- Kuvvet, hareket konusu

- İş, güç ve enerji konuları

- Elektrostatik konusu

- Isı ve sıcaklık konuları

- Elektrik ve manyetizma konusu

- Basınç ve kaldırma kuvveti konusu

- Dalgalar ve optik konuları fizik dersinden öğrencilerin sorumlu oldukları konulardır. Bu konulardan toplamda 7 adet soru gelmektedir.