Tyt Matematik (Geometri) Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 Tyt'de Matematik Dersinden Hangi Konular Var?

Toplamda 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik sınavı olan TYT sınavında 40 soru Matematik dersinden gelmektedir. Sorulardan 30 soru matematik ve 10 soru genellikle geometri dersinden çıkmaktadır.

TYT Matematik (Geometri) Konuları ve Soru Dağılımları 2020

TYT sınavı tüm sınava girecek olan öğrencilerin sorumlu oldukları sınavdır. İçeriğinde 40'ar soru Türkçe ve matematik dersinden gelir iken 20'şer soruda fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinden gelmektedir. Geometri soruları ise 40 soruluk matematik dersinin içerisinde bulunmaktadır.

Temel matematik kavramları kullanma ve bu kavramlar ile temel işlemler yapma, temel matematiksel ilişkiden yararlanarak soyut işlemler yapma ve bu işlemleri günlük hayatta uygulama becerilerini ölçen bir derstir. Toplamda 40 sorudan oluşan Matematik dersinin 10 sorusu geometri konularından oluşmaktadır. TYT geometri konuları şunlardır:

- Geometride temel kavramlar

- Doğruda ve üçgende açılar

- Özel, dik, ikizkenar, eşkenar üçgenler

- Üçgende alan hesaplama

- Açıortay ve kenarortay konuları

- Üçgende benzerlik

- Açı kenar bağlantıları

- Çokgen, dikdörtgen, özel dörtgen konuları

- Çember ve katı cisimler konusu

- Prizmalar

- Doğrunun analitiği ve trigonometri konuları

Bu konular arasında son yıl çıkan geometri sorularının konu dağılımları ise şu şekildedir:

- Açılar ve üçgenler konusundan 2 soru gelmektedir.

- Kare ve dikdörtgen konularından 1'er soru gelmektedir.

- Çokgenler konusundan da 1 soru gelmektedir.

- Çember daire ve katı cisimler konusundan 2'şer soru gelmektedir.

- Analitik geometri konusundan ise 1 soru gelmektedir.

TYT'de Matematik Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavında matematik dersin 24 farklı konudan oluşmaktadır. Toplamda 40 soru sorulmaktadır. 40 sorunun 10 tanesi ise geometri dersinden gelmektedir. 30 soruluk matematik dersinin konu dağılımı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Matematikte temel kavramlar

- Rasyonel, ondalıklı, üslü ve köklü sayılar

- Sayıların basamakları

- Basit eşitsizlikler

- Mutlak değer

- Çarpanlara ayırma

- Bölme ve bölünebilme, obeb ve okek

- Kümeler ve problemler

- Denklem çözme ve oran orantı

- Permütasyon ve kombinasyon

- Fonksiyonlar

- Birinci dereceden denklemler

- Binom ve olasılık konuları matematik dersinden öğrencilerin karşılarına çıkmaktadır.