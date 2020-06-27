TYT ne zaman, saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? YKS sınav saatleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için nefesler tutuldu. Sınavın başlamasına sadece dakikalar kaldı. Koronavirüs nedeniyle adaylar için tüm önlemler alındı ve 81 ilde de sokağa çıkma yasağı var... Bugünün en önemli konusu TYT sınavının saat kaçta yapılacağı... İşte detaylar...

YKS ZAMANI VE SAATLERİ 2020

TYT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TYT , 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADAYLARA YKS MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gençlerimizle video konferans buluşması gerçekleştirerek hoş bir sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, yarın ve pazar günü sınava girecek olan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.