Tyt Türkçe Konuları Ve Soru Dağılımı 2020 - Tyt'de Türkçe Dersinden Hangi Konular Var?

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılacak üniversite sınavının birinci oturumu olan TYT sınavında Türkçe derslerinin konuları belirlenmiştir. Türkçe dersi her öğrencinin sorumlu olduğu bir derstir. Toplamda 40 sorudan oluşmaktadır.

TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları

TYT sınavında 40 soru Türkçe dersinden 40 soru matematik dersinden, 40 soru Fen bilimleri ve 40 soru sosyal bilimler dersinden sorular gelmektedir. 40 soruluk Türkçe dersinin genellikle bir kısmı anlama dayalı sorulardır. Geriye kalan sorular ise dil bilgisinden oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılmış TYT sınavında Türkçe dersinden genellikle 30 soru anlama dayalı sorulmuştur. Yaklaşık 10 soru da dil bilgisi konularından çıkmıştır.

TYT sınavı Türkçe soruları ağırlıklı olarak yorum ve anlam ağırlıklıdır. Dil bilgisi konularından daha az soru gelmektedir. Son yıllarda yapılan TYT sınavı Türkçe konuları ve soru dağılımları ise şu şekildedir:

- En çok soru paragraf sorularıdır. Toplamda 21 sorudan oluşmuştur.

- Sözcükte ve cümlede anlam konularından 3'er tane soru gelmiştir.

- Dil bilgisinden toplamda 8 soru sorulmuştur.

- Noktalama işaretleri konusundan 2 soru gelmiştir.

- Ses bilgisi, yazım kuralları ve anlatım bozuklukları konularından ise 1'er soru gelmiştir.

TYT'de Türkçe Dersinden Hangi Konular Var?

TYT sınavı üniversite sınavının ilk oturumudur. 120 sorudan oluşan TYT sınavından herkes sorumlu olmaktadır. TYT sınavı için Türkçe dersi oldukça önem taşımaktadır. 40 soruluk Türkçe dersinde ağırlık anlama yönelik sorulardır. Dil bilgisi soruları da yaklaşık 8 veya 10 tane sorulmaktadır. Bu nedenle dil bilgisi konuları da öğrenciler için çok önemlidir. TYT sınavında Türkçe dersinden çıkan soruların konu dağılımları şu şekilde açıklanmaktadır:

1) Sözcükte ve cümlede anlam soruları her sene sorulmaktadır.

2) Paragraf soruları en çok çıkan konulardan birisidir.

3) Sözcük türleri Türkçe dersinde sorulan sorulardan birisidir. Sözcük türleri içerisinde isim, zarf, zamir, edat, sıfat, bağlaç ve ünlem konuları yer almaktadır.

4) İsim tamlamaları, fiiller ve ekler de öğrencilerin sorumlu oldukları konulardandır.

5) Ses bilgisi ve anlatım bozuklukları konular arasında yer almaktadır.

6) Noktalama işaretleri, yazım kuralları da Türkçe konularındandır.

7) Önceki yıllarda sözel mantık sorularına da yer verilmiştir.