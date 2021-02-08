Üç Aylar başlangıcı 2021 ne zaman? Diyanet takviminde yer alan Üç Aylar başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılının üç aylar başlangıç tarihini duyurdu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yılın en önemli ayları olan üç aylar için meraklı arayış dinmiyor. İşte üç aylar 2021 takvimi...

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2021

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.

Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.

Beş vakit namaz üç ayları içerisinde farz kılınmıştır. Öncesinde namazını kılamayan kişiler bu ay içerisinde namaza başlamalı ve sonrasında da devam ettirmelidir. Kişi Zekâtını, Kur’an’a, sünnete ve fıkha uygun bir şekilde ihtiyacı olan kişilere vermelidir. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek de bir çeşit ibadet yerine geçmektedir.

Üç aylar içerisinde iyi insan olunmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Küsler varsa barıştırılmalı ve araları yapılmalıdır.

Üç aylar boyunca Peygamberimizin yaptığı dualar tekrar edilmeli ve benimsenmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu aylar boyunca yaptığı dua şu şekildedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl; Şehr-i Ramazan’ı affımıza vesile eyle.”

Üç aylar boyunca bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı ve mümkünse okuyan kişiler dinlenmelidir. Allah’a olan bağlılık duyguları yenilenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu ay boyunca Efendimize salat ve selamlar getirilmeli ve O’nun şefaati ümit edilmelidir.